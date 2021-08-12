Какими дарами лета наслаждаются псковские випы

Найти что-то необычное или неформальное в соцсетях псковских випов становится все сложнее. То ли все ударились в предвыборную гонку, то ли наслаждаются последним летним месяцем. Хотя кого я обманываю, агитация льется из всех сетей.
Мне на днях мама рассказывала, что устала от политики (внимание) в «Одноклассниках». По ее словам, вся новостная лента засыпана постами, мнениями и неприкрытой агитацией за все хорошее и против всего плохого. В общем, это не только мне показалось, что наши любимые соцсети из развлекательно-познавательной площадки окончательно превратились в политическую. Но мы не сдаемся, поэтому сегодня поговорим о дарах лета. Найдем, кто что вырастил, собрал или поймал.
Погода в этом году была чрезмерно жаркой, поэтому пока ни грибов, ни ягод мы толком не видели. В основном, только заядлые дачники и радуют нас яркими фотографиями летнего урожая.
Начнем с главы регионального УФАС Ольги Милонаец, которая не только красивые цветы на дачном участке вырастила, но и овощей уже собрать успела. В начале недели после она уже мариновала огурцы, о чем не забыла рассказать нам в своих социальных сетях.
А под фотографиями Ольга Милонаец приводит цитату из современной песни. Которая, видимо, ассоциируется у нее с легкостью, которую мы все ощущаем после окончания тяжелого рабочего дня.
«Крутит головой, залетает в топ.
Такая ты грустинка...
Холодная как льдинка…
Хлопает глазами - влево, вправо, в потолок»
Среди псковских випов есть еще одна любительница поэзии – глава города Елена Полонская. Она не перестает не только радовать нас красотами своей дачи, но и детскими стихами про лето. Ну а что, как только куплю дачу и выращу такую вишню, обязательно напишу, тянет от этого на веселые четверостишья или нет. Урожай действительно знатный.
«Вишня лишней оказалась,
На тарелочке осталась,
Почему? Да потому,
Вишня — домик червячку!
Я возьму другую вишню
И от косточки очищу,
А потом сварю варенье,
Вот такое наслаждение!»
Галина Неваленная в первую очередь главный врач Псковской городской поликлиники, а уже потом депутат гордумы, ведь даже под фотографиями своих дачных цветов, она не забывает призвать население к вакцинации.
«Цветы на участке создают радостный уют. Берегите себя и своих близких. Приходите на вакцинацию от коронавирусной инфекции», — написала она в Instagram.
Я, честно сказать, ожидала большего дачного ажиотажа от наших випов. Помните, сколько депутатов и чиновников сажали картошку и пололи грядки? Даже региональный лидер коммунистов Петр Алексеенко не порадовал нас ни одной выложенной в соцсети помидоркой. А он, между прочим, известный любитель дачи.
Еще один псковский доктор - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих предпочитает рыбалку, а не собирательство. В соцсетях он выложил фотографию с рыбалки, которая сделана явно не в Псковской области. Но размер рыбешек впечатляет. Мы с коллегами решили, что это лосось. Если есть другие варианты, пишите в комментариях.
Заядлым рыбаком оказался директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. На днях он выловил в Великой нехилого сома.
«Вам тоже во всем фартит? Давно не находил меня такой сомик, а тут ждал встречи под огромным валуном в яме на Великой. Успех - мое второе имя! Хотя кого я обманываю? Первое!», — нескромно делится успехом он.
В общем, как видите, соцсети немного вымерли. Личного и семейного остается все меньше. Надеюсь, что это особенность периода времени, и после сентябрьских выборов все вернется на круги своя, в том числе и развлекательный контент.
Ксения Журавкова