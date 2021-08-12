Общество

Какими дарами лета наслаждаются псковские випы

Найти что-то необычное или неформальное в соцсетях псковских випов становится все сложнее. То ли все ударились в предвыборную гонку, то ли наслаждаются последним летним месяцем. Хотя кого я обманываю, агитация льется из всех сетей.

Мне на днях мама рассказывала, что устала от политики (внимание) в «Одноклассниках». По ее словам, вся новостная лента засыпана постами, мнениями и неприкрытой агитацией за все хорошее и против всего плохого. В общем, это не только мне показалось, что наши любимые соцсети из развлекательно-познавательной площадки окончательно превратились в политическую. Но мы не сдаемся, поэтому сегодня поговорим о дарах лета. Найдем, кто что вырастил, собрал или поймал.

Погода в этом году была чрезмерно жаркой, поэтому пока ни грибов, ни ягод мы толком не видели. В основном, только заядлые дачники и радуют нас яркими фотографиями летнего урожая.

Начнем с главы регионального УФАС Ольги Милонаец, которая не только красивые цветы на дачном участке вырастила, но и овощей уже собрать успела. В начале недели после она уже мариновала огурцы, о чем не забыла рассказать нам в своих социальных сетях.

Фото из соцсетей Ольги Милонаец

А под фотографиями Ольга Милонаец приводит цитату из современной песни. Которая, видимо, ассоциируется у нее с легкостью, которую мы все ощущаем после окончания тяжелого рабочего дня.

«Крутит головой, залетает в топ.

Такая ты грустинка...

Холодная как льдинка…

Хлопает глазами - влево, вправо, в потолок»

Фото из соцсетей Ольги Милонаец

Среди псковских випов есть еще одна любительница поэзии – глава города Елена Полонская. Она не перестает не только радовать нас красотами своей дачи, но и детскими стихами про лето. Ну а что, как только куплю дачу и выращу такую вишню, обязательно напишу, тянет от этого на веселые четверостишья или нет. Урожай действительно знатный.

Фото из соцсетей Елены Полонской

«Вишня лишней оказалась,

На тарелочке осталась,

Почему? Да потому,

Вишня — домик червячку!

Я возьму другую вишню

И от косточки очищу,

А потом сварю варенье,

Вот такое наслаждение!»

Галина Неваленная в первую очередь главный врач Псковской городской поликлиники, а уже потом депутат гордумы, ведь даже под фотографиями своих дачных цветов, она не забывает призвать население к вакцинации.

Фото из соцсетей Галины Неваленной

«Цветы на участке создают радостный уют. Берегите себя и своих близких. Приходите на вакцинацию от коронавирусной инфекции», — написала она в Instagram.

Я, честно сказать, ожидала большего дачного ажиотажа от наших випов. Помните, сколько депутатов и чиновников сажали картошку и пололи грядки? Даже региональный лидер коммунистов Петр Алексеенко не порадовал нас ни одной выложенной в соцсети помидоркой. А он, между прочим, известный любитель дачи.

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Еще один псковский доктор - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих предпочитает рыбалку, а не собирательство. В соцсетях он выложил фотографию с рыбалки, которая сделана явно не в Псковской области. Но размер рыбешек впечатляет. Мы с коллегами решили, что это лосось. Если есть другие варианты, пишите в комментариях.

Фото из соцсетей Игоря Дитриха

Заядлым рыбаком оказался директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. На днях он выловил в Великой нехилого сома.

Фото из соцсетей Георгия Пономарева

«Вам тоже во всем фартит? Давно не находил меня такой сомик, а тут ждал встречи под огромным валуном в яме на Великой. Успех - мое второе имя! Хотя кого я обманываю? Первое!», — нескромно делится успехом он.

В общем, как видите, соцсети немного вымерли. Личного и семейного остается все меньше. Надеюсь, что это особенность периода времени, и после сентябрьских выборов все вернется на круги своя, в том числе и развлекательный контент.

Ксения Журавкова