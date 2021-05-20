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Общество

Посадки и весеннее обновление псковских випов 

21.05.2021 17:31|ПсковКомментариев: 1

Погода наладилась сразу после окончания майских праздников. Тепло вызвало непримиримое желание засадить все поля картошкой, пересадить рассаду, нарвать первых дачных цветов. Мы все ринулись на дачи, в деревни к мамам и бабушкам, но оказывается, и  нашим випам ничто человеческое не чуждо. Что сажали, куда ходили и чем любовались ведущие политики и общественные деятели Псковской области на этой неделе? Поглазеем, кто труженик, а кто умиротворенный наблюдатель.

В этот раз начнем с лидера псковских коммунистов Петра Алексеенко. Он первым отметился в календаре дачных посадок – поехал на дачу сажать картошку в разгар предвыборной кампании. Ну а что? Огород явно вдохновляет политика, ведь фотографию, которую выложил в социальных сетях, он подписал коротким, но весьма философским хокку. «К политической борьбе готовься, но и картошку сажай», - прокомментировал депутат.

Фото из соцсетей Петра Алексеенко

Способ  посадки картофеля Петр Алексеенко выбрал не самый прогрессивный – никаких тракторов. Политик проезжает гряды самым обычным плугом, к которому прикреплена электрическая лебедка. Вот такое смешения классической техники и современных технологий.

Фото из Instagram Дениса Матвеева

Картошку сажал и начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Поля у него в хозяйстве оказались куда больше, чем у Петра Алексеенко, поэтому для посадки понадобились более современные технологии.  

Фото из Instagram Дениса Матвеева

Судя по фото, в работе применили и трактор, и автомобиль ГАЗ, с которым успешно управился сам чиновник. В посте Денис Матвеев рассказал, о том, как картофель появился в России. «На дворцовых балах и банкетах его подавали как редкое и лакомое блюдо, посыпая его сахаром, а не солью», - поделился интересной деталью он.

 

 

Видео из Instagram Дениса Матвеева

На даче часть выходных провел и депутат Завеличенской волости Николай Кузьмин. В свой Instagram он выложил фото с маленьким козленком, почти такое же, как депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих пару недель назад. Что пытается донести депутат до общественности, что «козла пустили в чужой огород», или все проще, и он лишь выступает в роли эпигона? 

Фото из соцсетей Игоря Дитриха и Николая Кузьмина

«На даче у соседа живут козы. Бывает, забегают в наш огород есть траву», - пояснил он под фото. В комментариях отвечая на вопрос подписчика депутат пояснил, что занимался на даче хозяйственными вопросами, а именно копал грядки и разбирал старый забор. «А завтра к родителям на дачу», - поделился Николай Кузьмин дальнейшими планами.

А вот председатель молодежного парламента Юлия Лысова пока, видимо, не успела обзавестись дачей, поэтому сажает цветы во дворе между новым детским садом на улице Звёздной и Лентой, где ранее была на субботнике. Со слов девушки, тогда жители попросили о помощи по облагораживанию клумб, им не хватало цветов. 

Фото из социальных сетей Юлии Лысовой

«Сделать красивым и чистым место где ты живёшь. Это правильное и нормальное стремление, которое должно касаться не только личного пространства (квартир, домов), но придомовой территории, города в целом», - пишет Юлия Лысова под постом.

Глава города Пскова Елена Полонская уже во всю наслаждается весенним цветением у себя на даче. В начале рабочей недели она опубликовала фото куста и устроила викторину для подписчиков. «Хорошего всем рабочего дня! Как вы думаете, что так красиво цветет?», - спросила Полонская.

Фото из соцсетей Елены Полонской

Некоторые подписчики предположили, что это яблоня. А некоторые сходу ответили, что это декоративный миндаль и даже делились своими фотографиями растения в комментариях к посту.

Тому, что «теплые дни разбудили природу» радуется и депутат гордумы Галина Неваленная. В своем Instagram она опубликовала целую серию фотографий цветущего сада.

Фото из соцсетей Галины Неваленной

Депутату есть чем похвастаться, ведь у нее не только расцвели нарциссы и тюльпаны, но и появился первый урожай. Галина Неваленная уже, наверное, во всю наслаждается салатом с домашней редиской, выращенной в парнике.

Фото из соцсетей Галины Неваленной

Еще один депутат гордумы Олег Брячак цветы не сажал, а вот за грибами уже успел сходить. Казалось бы, ну какие грибы в мае? Оказывается, депутат ценитель сморчков. «Собрал первые весенние грибочки. Очень вкусные, называют их или сморчки или строчки» - подписал он фото. Кстати, пост с фотографией собрал почти тысячу лайков и больше сотни комментариев – невиданные для псковских политиков цифры.

Фото из соцсетей Олега Брячака

Среди подписчиков разгорелась целая дискуссия об опасности грибов. Одни уверяли, что их нужно сварить, другие, что засолить, а третьи вообще сочли, что Олег Брячак собрал их лишь для фотосессии. Но он, как всегда, со своими сторонниками общается в комментариях, и всех уверил, что грибы съел.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков тоже провел выходной день в сельской местности. Судя по фото, они вместе с сыном катались на квадроциклах в Псковском районе. И даже посетили первый в Псковской области памятник штрафному батальону, установленный  неподалеку от деревень Уткино, Иваново и Погостище.

Фото из соцсетей Александра Братчикова

У председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова выходные вышли правильные – никаких посадок, никакой картошки и цветов. И все же, по его словам, чтобы хорошо отдохнуть на даче, нужно сначала хорошо поработать. Поэтому перед тем, как отведать шашлык из кролика, Игорь Иванов подстриг траву у дома с помощью газонокосилки. Видео он опубликовал в своем Instagram.

 

 

Видео из Instagram Игоря Иванова

«Задача поработать и хорошо отдохнуть. С задачей справляемся! Дальше будет шашлык из кролика и баня!», - поделился председатель Псковского облсовпрофа.

Фото из Instagram Игоря Иванова

О том, что не вся клубника пережила зиму на даче у уроженки Пскова актрисы Юлии Пересильд, она рассказала в своем Instagram. «Приходится подсаживать. Зато посмотри, какой здесь цветок», - обращает актриса внимание своей дочери, которая записывает видео.

 

 

Видео из Instagram Юлии Пересильд

Поклонники восхищаются Юлией Пересильд в комментариях и удивляются, откуда только девушка находит свободное время. «И женщина красивая и актриса прекрасная и огород сажает и в космос летит», - пишут почитатели творчества. 

Проживание на даче и прогулки по лесу однозначно  укрепляют здоровье и нервную систему. Как известно, дачников у нас в России очень и очень много. А в этом году, когда у многих отложились запланированные поездки на море, дача станет местом, которое нас всех объединит. Все там будем и випы, и простые смертные.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #весна #дача #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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