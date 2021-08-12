Общество

Псковичам рекомендуют не надевать камуфляжную одежду при походе в лес

При походе в лес рекомендуется не надевать камуфляжную одежду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Одежда должна соответствовать погоде и прогнозируемым условиям. Не надевайте камуфляж, в нем вас могут не найти, находясь даже совсем рядом. Также можно наклеить светоотражающие полоски или рисунки», - отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркивают, что люди, отправляясь на прогулку или в поход за грибами и ягодами в лес, часто забывают об элементарных мерах собственной безопасности и теряются.

Перед походом в лес также рекомендуют предупредить близких и рассказать о маршруте, а также сообщить им планируемое время вашего возвращения.

«Возьмите мобильный телефон. Перед походом в лес обязательно зарядите его. Мобильный интернет и онлайн-карты в лесной глуши, скорее всего, будут недоступны, но поймать сигнал оператора, достаточный для звонка в экстренные службы, зачастую можно. Имейте при себе нож, спички в сухом коробке и часы. Двигаясь по маршруту, старайтесь запоминать ориентиры: высокие деревья, населенные пункты, ручьи или реки, просеки и тому подобное», - посоветовали в пресс-службе.

Кроме того, рекомендуется не ходить в самую глубь леса, придерживаться только проверенного маршрута.

«Если вы идете в лес с детьми, наденьте на ребенка яркую куртку — так его будет лучше видно. Постоянно держите его в поле видимости, не разрешайте далеко отбегать и прятаться», - добавили в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефонам 101, 112.