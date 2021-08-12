Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Плюсском районе

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в деревнях Заянье, Бор и Межник Плюсского района 14 августа. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактические беседы с жителями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту, распространили листовки и памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации газового и электрооборудования.

До населения довели информацию об обстановке с пожарами на территории Палкинского района, рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе. Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также порядок действий в случае возникновения пожара.

Мероприятия провели со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19), добавили в ведомстве.