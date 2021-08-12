Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков перенесли на утро 15 августа

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков перенесли на утро 15 августа. Об этом сообщается на онлайн-табло рейсов на сайте международного аэропорта «Минеральные Воды».

Источник: mvairport.ru

Согласно онлайн-табло, посадка на самолет началась в 10.01. Расчетное время вылета - 10.10.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод 13 августа в 20.20, но вылет задержали из-за замены воздушного судна. Ожидалось, что самолет вылетит 14 августа в 9.30. Вечером 14 августа поступила информация, что самолет должен вылететь в 22.00, но рейс снова перенесли.

Так как рейс стыковочный, из Пскова в Калининград он также вылетит с опозданием.