Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
памятка - собираем ребенка в школу
рассчитайся по порядку!
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.08.2021 07:003 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась менее чем на 5% 16.08.2021 15:120 250 деревьев высадили в Невельском районе в рамках акции «Зеленая область» 16.08.2021 15:090 Псковичи смогут проститься с радиоведущим Андреем Христофоровым 18 августа 16.08.2021 14:310 Псковичам посоветовали не покупать недозревшие томаты 16.08.2021 14:060 Процессоры «Байкал» пользуются спросом в России и за рубежом 16.08.2021 14:051 Зоозащитники выехали на Запсковье после новости о стае бездомных собак
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:158 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 10.08.2021 08:5015 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 11.08.2021 10:553 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 12.08.2021 15:4717 Как я обманом ревакцинировалась 15.08.2021 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам посоветовали не покупать недозревшие томаты

16.08.2021 14:31|ПсковКомментариев: 0

Помидоры богаты калием, витаминами С, К и А, а также ликопином, обладающим антиоксидантными свойствами, но уровень нитратов и пестицидов в недозревших томатах может быть повышен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роскачества.

Для употребления специалисты рекомендуют выбирать умеренно мягкие помидоры, яркие и ароматные. Они пояснили, что в недозревших томатах может быть высокое содержание пестицидов и нитратов, используемых в качестве удобрений и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями растений.

«Лучше подождать, когда плоды доспеют – для этого недозревшие помидоры можно поместить на день-два в бумажный пакет с бананом или поместить их на солнечный подоконник», - предложили в Роскачестве.

Целые свежие спелые помидоры, готовые к употреблению, советуют хранить при комнатной температуре. Для сохранения свежести томатов можно положить их на пару дней в холодильник.

Эксперты заметили, что, как правило, томаты неровной формы более вкусные. Помидор должен быть упругим, на нем не должно быть никаких повреждений, зеленых пятен, солнечных ожогов.

«Вкусные плоды имеют насыщенный приятный аромат – для раскрытия можно немного потереть помидор. Если пахнет кислым, значит, овощ залежался и начал гнить. Также лучше избегать помидоров с поврежденными "хвостиками"», - подчеркнули специалисты.

При этом в Роскачестве отметили, что приготовленные помидоры не менее, а в некоторых случаях даже более полезны, чем свежие.

«Ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений, но томаты содержат больше всего ликопина. Поскольку при термической обработке его биодоступность увеличивается, термически обработанные томаты в рационе очень полезны. Диета с высоким содержанием ликопина связана со многими преимуществами для здоровья – от улучшения сердечно-сосудистой функции до лучшей защиты от различных видов рака», - рассказала нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.

По ее словам, употребление 200 граммов красных томатов обеспечивает человека рекомендуемой суточной дозой ликопина (≥5 мг в сутки), как и полстакана томатного сока. Ликопин лучше усваивается при одновременном употреблении с жирами.

Теги: #овощи #роскачество #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 269 человек
16.08.2021, 15:120 250 деревьев высадили в Невельском районе в рамках акции «Зеленая область» 16.08.2021, 15:090 Псковичи смогут проститься с радиоведущим Андреем Христофоровым 18 августа 16.08.2021, 15:040 Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Дедовичах 16.08.2021, 15:000 «Постскриптум»: Кандидаты на низком старте и снятие Шлосберга с выборов в Госдуму. ВИДЕО
16.08.2021, 14:480 Забивший до смерти сожительницу в Плюсском районе дачник предстанет перед судом 16.08.2021, 14:310 Псковичам посоветовали не покупать недозревшие томаты 16.08.2021, 14:121 Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова 16.08.2021, 14:051 Зоозащитники выехали на Запсковье после новости о стае бездомных собак
16.08.2021, 13:504 Псков занимает 81 место в России по вводу жилья 16.08.2021, 13:400 Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта 16.08.2021, 13:280 В Печорах петербуржца приговорили к штрафу за уклонение от уплаты таможенных платежей 16.08.2021, 13:093 В Великих Луках нашлась пропавшая девушка в платье с принтом «Микки Маус»
16.08.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.08.2021, 13:000 Виталия Козырева избрали на должность председателя Общественного совета при псковском Росреестре 16.08.2021, 12:530 Синоптик объяснил, почему Псковскую область накрыли дожди 16.08.2021, 12:453 Власти Пскова заказали проект временного моста на время ремонта Ольгинского
16.08.2021, 12:291 Акция «Помоги пойти учиться!» стартовала в Псковской области 16.08.2021, 12:170 МегаФон предлагает к просмотру сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева 16.08.2021, 11:594 Стаю бродячих собак просят отловить на Запсковье 16.08.2021, 11:470 Организаторы озвучили новую дату проведения фольклорного фестиваля в Усвятском районе
16.08.2021, 11:363 Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области 16.08.2021, 11:250 «Постскриптум»: Кандидаты на низком старте и снятие Шлосберга с выборов в Госдуму 16.08.2021, 11:130 Псковичка завоевала медаль на первенстве мира по стрельбе из лука 16.08.2021, 11:061 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения
16.08.2021, 11:000 Псковских детей приглашают на мастер-класс по созданию 3D-героя в игре «Майнкрафт» 16.08.2021, 10:350 Люди и металл 16.08.2021, 10:320 Жителя Пыталовского района осудили за публичное оскорбление участкового 16.08.2021, 10:250 За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей
16.08.2021, 10:160 Организаторов незаконной миграции задержали в Псковской области 16.08.2021, 10:150 В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала» 16.08.2021, 10:060 Президент Эстонии заявила о готовности баллотироваться на второй срок 16.08.2021, 09:520 Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках
16.08.2021, 09:450 Лампочка в подъезде, плитка в подвале – как формируются ОДН за электричество 16.08.2021, 09:420 Артиллерийские снаряды обнаружили в Псковском и Печорском районах 16.08.2021, 09:311 Россияне перечислили причины отказа от вакцинации 16.08.2021, 09:180 Центробанк ожидает повышение ставок по кредитам во втором полугодии
16.08.2021, 09:070 В Ленобласти дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел 16.08.2021, 08:520 Врач назвал восемь простых способов снизить давление 16.08.2021, 08:330 Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана 16.08.2021, 08:154 Новый материал для масок уничтожает COVID-19 за секунды
16.08.2021, 08:000 Дождливые будни прогнозируют синоптики на Северо-Западе России 16.08.2021, 07:459 185 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 16.08.2021, 07:302 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 16.08.2021, 07:150 В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль
16.08.2021, 07:003 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась менее чем на 5% 15.08.2021, 23:230 Единый стандарт зарядки смартфонов планируют создать к осени 15.08.2021, 23:052 Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом 15.08.2021, 22:512 Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово
15.08.2021, 22:054 Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района 15.08.2021, 21:440 Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 15.08.2021, 21:062 В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку
15.08.2021, 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой» 15.08.2021, 19:570 Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице 15.08.2021, 19:350 Ученые перечислили симптомы одного из самых смертоносных видов рака
15.08.2021, 19:130 Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны захоронили в Усвятском районе 15.08.2021, 18:481 Великолучанин тренируется в США под руководством известного в мире боксера 15.08.2021, 18:294 Экономист предложил отменить копейки и округлить цены 15.08.2021, 17:558 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города
15.08.2021, 17:350 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали почти на 40 часов 15.08.2021, 17:170 До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 августа 15.08.2021, 16:540 Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина 15.08.2021, 16:300 Врач рассказал о длительности постковидного синдрома у пациентов
15.08.2021, 16:074 Подъезд дома на Рижском проспекте в Пскове затопило из-за сильного дождя. ВИДЕО 15.08.2021, 15:500 Псковский центр помощи аистам принял птиц из Новгородской области 15.08.2021, 15:230 Полиция продолжает искать пропавшую в 2017 году псковичку 15.08.2021, 15:010 Американские ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
15.08.2021, 14:370 Более 120 тысяч человек в Псковской области вакцинировались от COVID-19 15.08.2021, 14:140 В сгоревшем тракторе в Порховском районе обнаружили труп мужчины 15.08.2021, 14:002 Появился список самых значимых результатов работы псковских археологов с начала ХХI века 15.08.2021, 13:360 Псковичка хотела купить платье и стала жертвой мошенников
15.08.2021, 13:1519 Кот митрополита Тихона Владыка прошел обследование у врачей 15.08.2021, 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 15.08.2021, 12:272 За сутки в Псковской области 102 человека заразились COVID-19 15.08.2021, 12:020 Псковский губернатор назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.