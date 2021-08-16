Общество

Псковичам посоветовали не покупать недозревшие томаты

Помидоры богаты калием, витаминами С, К и А, а также ликопином, обладающим антиоксидантными свойствами, но уровень нитратов и пестицидов в недозревших томатах может быть повышен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роскачества.

Для употребления специалисты рекомендуют выбирать умеренно мягкие помидоры, яркие и ароматные. Они пояснили, что в недозревших томатах может быть высокое содержание пестицидов и нитратов, используемых в качестве удобрений и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями растений.

«Лучше подождать, когда плоды доспеют – для этого недозревшие помидоры можно поместить на день-два в бумажный пакет с бананом или поместить их на солнечный подоконник», - предложили в Роскачестве.

Целые свежие спелые помидоры, готовые к употреблению, советуют хранить при комнатной температуре. Для сохранения свежести томатов можно положить их на пару дней в холодильник.

Эксперты заметили, что, как правило, томаты неровной формы более вкусные. Помидор должен быть упругим, на нем не должно быть никаких повреждений, зеленых пятен, солнечных ожогов.

«Вкусные плоды имеют насыщенный приятный аромат – для раскрытия можно немного потереть помидор. Если пахнет кислым, значит, овощ залежался и начал гнить. Также лучше избегать помидоров с поврежденными "хвостиками"», - подчеркнули специалисты.

При этом в Роскачестве отметили, что приготовленные помидоры не менее, а в некоторых случаях даже более полезны, чем свежие.

«Ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений, но томаты содержат больше всего ликопина. Поскольку при термической обработке его биодоступность увеличивается, термически обработанные томаты в рационе очень полезны. Диета с высоким содержанием ликопина связана со многими преимуществами для здоровья – от улучшения сердечно-сосудистой функции до лучшей защиты от различных видов рака», - рассказала нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.

По ее словам, употребление 200 граммов красных томатов обеспечивает человека рекомендуемой суточной дозой ликопина (≥5 мг в сутки), как и полстакана томатного сока. Ликопин лучше усваивается при одновременном употреблении с жирами.