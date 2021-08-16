Общество

Большинство читателей ПЛН поддерживает введение выплат за своевременное прохождение диспансеризации

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей поддерживают введение выплат за своевременное прохождение диспансеризации. Это следует из опроса, в котором приняли участие 274 человека.

По мнению большинства (50%), «лишних денег не бывает». Почти 11% опрошенных поддержали идею с оговоркой, что во время обследования могут выявить заболевание, на лечение которого пригодятся эти деньги.

Более 20% респондентов считают это излишним. Почти 15% читателей уверены, что доплачивать надо врачам, а не пациентам. Около 1,5% опрошенных отметили, что и так заботятся о своем здоровье и вовремя проходят диспансеризацию.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?».