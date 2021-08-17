Общество

105 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

105 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 16 августа. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 45 607 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«За полтора месяца динамика распространения коронавируса снизилась на четверть, но загрузка коечного фонда по-прежнему достаточно высокая – выше 70%», - отметил глава региона.

За сутки от вируса избавились 23 пациента, всего – 38 266. Скончались 626 человек. В регионе провели 1 151 тест на коронавирус, всего – 480 936.