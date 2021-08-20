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Общество

Александр Робин о любви псковичей к историческим праздникам и свадьбах после бала

20.08.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

Формирование гармоничной личности и развитие ее ценностно-смысловой сферы — одна из основных задач, стоящих перед общественными организациями, занимающимися работой с молодежью. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения в современных реалиях стоит во главе угла. Как строит работу в этом направлении Псковский городской молодежный центр, Псковская Лента Новостей выяснила в беседе с заместителем директора учреждения Александром Робиным.

 

Фото из личного архива Александра Робина

- Псковский городской молодежный центр действует с 2010 года. Одно из основных направлений его деятельности — организация работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Примером такой работы можно назвать Пасхальный и Рождественские фестивали. Как они реализовывались? Широким ли был отклик со стороны молодежи?

- Пасхальный и Рождественский фестивали до пандемии у нас были ежегодными мероприятиями. Они помогали формировать духовные и нравственные ценности у молодежи, а также прививали традиции проведения православных праздников. Раньше в фестивалях принимали участие сотни горожан. Мы часто делали мероприятия благотворительными и устраивали сбор средств: во время Пасхального фестиваля нам удалось собрать больше 17 тысяч рублей для семьи Ани Струковой, которой было необходимо дорогостоящее лечение.

В этом году все мероприятия проходят в онлайн-формате, но тем не менее мы стараемся делать их программу такой же насыщенной, проводим интервью с медийными личностями, творческие конкурсы и мастер-классы. Так, например, в этом году на Пасхальном фестивале у нас успешно прошел мастер-класс по изготовлению пасхальной куклы.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

На Рождественский фестиваль еще в 2020 году у нас заявлялось более 60 коллективов и индивидуальных исполнителей. Многие хотели поздравить псковичей и выступить с песнями, танцами, музыкальными номерами и чтением художественных произведений. Мы, со своей стороны, также поощряли активную православную молодежь. Например, в 2019 году победители Рождественского фестиваля отправились в Москву, на ВДНХ.

К сожалению, сейчас мероприятия проходят в онлайн-формате, но мы ждем, что однажды все вернется на круги своя, и мы сможем проводить мероприятия в привычном формате.

- К этому направлению относятся и исторические городские праздники «Довмонт Псковский» и «Воевода Шуйский». Удается ли привлечь молодых людей на такие мероприятия? Пользуются ли они популярностью?

- И «Довмонт Псковский», и «Воевода Шуйский» - это масштабные события, которые мы устраивали для всех псковичей и хотели с их помощью познакомить горожан с историей города. Мероприятия всегда были очень зрелищными - на торжество по случаю открытия «Довмонта Псковского» князь Довмонт торжественно въезжал на коне в сопровождении дружины. 

Псковичи могли поучаствовать в различных мастер-кассах и посмотреть на представления клубов исторической реконструкции. Молодые люди становились не только активными участниками таких мероприятий, но и организаторами - они проводили бои и другие интересные «активности».

Фестиваль «Воевода Шуйский» делал акцент на ремесленниках. Участники фестиваля могли не только познакомиться с видами псковских ремесел, но и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол и древнерусскому письму. 

Мы с нетерпением ждем, когда снова сможем провести эти исторические праздники.

- Какие краеведческие экспедиции и экскурсии проводит молодежный центр в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи?

- Наша молодежь любит путешествовать, но чаще все выбирают для отдыха с друзьями и семьями Петербург или Москву. При этом не все знают, сколько святых и интересных мест есть у нас, в Псковской области. Поэтому «Молодежный центр» старается проводить необычные и нескучные экскурсии по Пскову. Мы делаем акцент на молодых экскурсоводах и даем им возможность ярко раскрыть себя.

Недавно мы проводили экскурсию «Псков на старых открытках» - ее участники смогли увидеть привычные им места города на старых фотографиях и узнать, каким город был раньше. Участники еще одной экскурсии узнали о жизнях и судьбах женщин прошлого. Такие мероприятия пользуются популярностью - запись на них закрывается за 1-2 дня. Мы видим, как это интересно горожанам и стремимся проводить больше экскурсий.

- Расскажите подробнее об организации участия псковской молодежи в православных форумах и экспедициях. Чему могут научиться молодые люди, участвуя в этих мероприятиях?

- Раньше мы ежегодно организовывали православные экспедиции в лагерь «Владимерец» в Островском районе. Здесь ребята помогали выполнять черновую работу при монастыре - убирали сено и вели подсобное хозяйство. Они приобщались к духовной жизни через труд. Такие экспедиции у нас были очень востребованными, и люди даже записывались в очередь. К сожалению, в этом году, как и в прошлом, выезд пришлось отменить.

Православные экспедиции проходят не только внутри региона. Так, в 2020 году 10 волонтеров «Молодежного центра» ездили в археологический лагерь в Севастополе и работали на святой Херсонесской земле. Когда мы проводили рефлексию после мероприятия, то услышали много позитивных откликов. Кстати, такой же лагерь 2 года назад проводился в Печорах. Тогда к нам также приезжало много волонтеров.

- Особняком в направлении духовно-нравственного воспитания стоит традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретенья Господня. С чего началась история этого мероприятия? Как стать его участником?

- Начиналась история Сретенского бала в 2015 году. Тогда мы впервые решили провести его для православной молодежи в пробном, тестовом режиме. Со стороны молодых людей мы увидели большой интерес и горящие глаза - и вот, в 2022 году Сретенский бал пройдет уже в седьмой раз.

С тех пор мероприятие видоизменилось - теперь оно проходит в большом красивом зале. Особенно мы гордимся тем, что музыку на нем исполняет Губернаторский оркестр. 

В балу ежегодно участвовали около 500 человек. Чтобы стать одним из участников, необходимо заранее зарегистрироваться и пройти двухмесячные танцевальные тренировки с профессиональным хореографом, выбрать наряды для бала и изучить этикет. Мы стараемся создать на мероприятиях атмосферу, в которую участникам захочется возвращаться. Кстати, бал позволяет познакомиться и подружиться с близкими по духу людьми, и у нас даже бывали случаи, когда молодые люди создавали семью после знакомства на балу.

Мы считаем Сретенский бал одним из ярчайших мероприятий Молодежного центра и будем стараться реализовать его на 100%.

- В результате пандемии коронавируса Сретенский бал «перешел» в онлайн. Коснулось ли это других проектов Молодежного центра? Научился ли центр развивать направление по духовно-нравственному воспитанию молодежи в новых условиях?

- Да, нам действительно пришлось перевести большую часть мероприятий в онлайн-формат. Тем не менее, и в привычном «живом» формате мы продолжаем организовывать небольшие интересные «активности» и проводить мастер-классы, в том числе по рукоделию и даже по колокольному звону.

Отмечу, что именно со Сретенским балом у нас возникли трудности. Изучать этикет онлайн возможно, но как, например, репетировать танцы дистанционно - пока непонятно.

Однако в направлении духовно-нравственного воспитания онлайн-формат мероприятий сделал более популярными дистанционные встречи со священниками. Многим может быть трудно набраться смелости и поговорить о чем-то с батюшкой лично, а через интернет сделать это намного проще.

- Какие еще мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи проводит «Молодежный центр»? Есть ли новые проекты, которые будут реализовываться в ближайшее время?

Сейчас, в силу эпидемиологической ситуации, планирование мероприятий затруднено. Пока можно сказать точно, что мы будем следовать уже заготовленному плану мероприятий и придерживаться онлайн-формата.

Однако девиз нашего центра «Любая инициатива приветствуется»! Мы рады, когда молодежь приходит к нам со своими идеями и всегда помогаем реализовать их. Поэтому, друзья, приходите в Молодежный центр, мы с вами обсудим любую инициативу и придумаем, как с ней можно работать!

- Занимается ли Молодежный центр работой по патриотическому воспитанию молодежи? 

- Да, наши волонтеры заполняют учетные карточки в военкомате и работают с анкетами участников Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы». Многие участвуют в конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны», по итогам которой мы ежегодно выпускаем сборник. Каждый молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет может выступить здесь и рассказать историю своей семьи в фокусе войны.

Мы показываем молодежи, что у них есть шанс широко реализовать себя в этом направлении. Например, парни и девушки из «Молодежного центра» становятся наставниками в лагере «Зубренок» для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Радует, что интерес к истории страны у молодежи не угасает. Представителям старшего поколения казалось, что в эпоху социальных сетей патриотические направления уже утрачены. Но нет! У многих ребят интерес к патриотическим форумам, конференциям и другим мероприятиям только растет.

Так, недавно мы принимали участие в форуме «Мы помним», который объединил большое количество молодых людей, в том числе из Белоруссии. После форума многие отмечали, что им были очень интересны спикеры, и по итогам форума ребята приобрели новые идеи по патриотической работе. Без такой работы сейчас никуда, и приятно, что это не приходится делать «из-под палки». 

- Какое количество молодых людей в среднем участвует в подобных мероприятиях, проводимых молодежным центром?

- Статистика мероприятий в допандемийное время и сейчас будет сильно отличаться. Да, просмотров с переходом в онлайн-формат у нас стало больше, но никакие просмотры не заменят реальное участие человека в мероприятии!

Если говорить о конкретных цифрах, отмечу, что в 2015 году мы провели 43 мероприятия и охватили 3700 человек. Уже в 2019 году в наших 36 мероприятиях приняли участие 7500 человек. С наступлением 2020 года и эпохи «онлайн» число посетителей 32 событий этого духовно-нравственного направления выросло до 11 000 человек. Но, не смотря ни на что, мы рады, что интерес к нашим мероприятиям растет!

Беседовала Екатерина Мазепина

Теги: #молодежь #патриотизм #молодежный центр #воспитание
Источник: Псковская Лента Новостей
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