Общество

Роспотребнадзор анонсировал разработку пятой вакцины от коронавируса

Пятая отечественная вакцина от коронавируса скоро появится в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - цитирует ее РИА Новости.

В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Глава центра Ринат Максютов позднее сообщал, что регистрация препарата по схеме введения двух доз ожидается в августе.

Напомним, Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России создали вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».