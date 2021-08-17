Общество

Латвия и Россия готовят «зеленый маршрут Рига — Псков» протяженностью 450 километров

Местные самоуправления Латвии и России готовятся запустить так называемый «зеленый маршрут Рига — Псков» (Greenways Riga-Pskov) протяженностью 450 километров. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Зеленые дороги (или зеленые маршруты) идут по полотну бывших железных дорог и предназначены исключительно для немоторизованного транспорта. Велотуристы знакомятся с местными достопримечательностями и природой.

В настоящий момент маршрут Рига — Псков начинается из приграничного латвийского города Огры и длится до границы с Россией. Из-за проблем с ограничениями в связи с коронавирусом пересечение границы пока затруднено. В Латвии ждут, когда откроется для туризма латвийская-российская граница. «Потому что партнеры проекта - в Пыталово, Острове, Палкино, Пскове тоже не теряли времени даром, обустраивая свою часть «зеленого» маршрута», - отмечается в публикации.

Общая протяженность зеленого маршрута Рига — Псков 450 километров.

Сроки реализация проекта: 1 сентября 2019 — 30 апреля 2022 г.

Суммарный бюджет проекта 793 036,00 евро.

90 процентов (713 732,40 евро) профинансировано за счет Программы латвийско-российского приграничного сотрудничества 2014-2020 годов. Оставшиеся 10 процентов (79 303,60 евро) — софинансирование партнеров проекта.

Партнерами проекта стали: Администрация Псковской области и Псковский комитет по туризму, Видземская туристическая ассоциация, а также местные самоуправления латвийских и российских территорий, по которым проходит маршрут.

Программа латвийско-российского приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы реализуется при финансовом участии Европейского Союза, Латвийской Республики и Российской Федерации.