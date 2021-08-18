Общество

Псковских сирот кормили фальшивым «голландским» сыром

Воспитанников некоторых образовательных и социальных учреждений города Пскова кормили продукцией, не отвечающей предъявляемым требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установили, что должностные лица образовательных и социальных учреждений города Пскова зачастую не проверяли документы, подтверждающие качество продуктов питания для детей, а также не вели должный контроль за исполнением поставщиками условий контрактов на поставку молочной продукции. «В результате под видом натуральных продуктов на стол детям попадает продукция, не отвечающая предъявляемым требованиям», - пояснили в ведомстве.

Так, по результатам лабораторных исследований отобранных проб молочной продукции установлено, что в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова поставлялся фальсифицированный «голландский сыр 45% жирности».

Ранее проверка вскрыла факт реализации поддельного молока детям до 6 лет в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка».

В адрес руководителей учреждений внесли представления с требованием об устранении нарушений, материалы проверок направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области и в следственные органы для решения вопроса об административной ответственности и уголовном преследовании виновных лиц соответственно.

«Работа на данном направлении прокуратурой города будет продолжена», - добавили в ведомстве.