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Общество

Более 100 семей принимают участие в «Семейном пикнике» в Пскове

18.08.2021 18:37|ПсковКомментариев: 0

Образовательно-развлекательную платформу «Семейный пикник» организовали в рамках всероссийского форума молодых семей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Псковская область открыла серию мероприятий такого формата в регионах. 

Пикник собрал более 100 семей практически из всех районов Псковской области. Участниками мероприятия стали также представители Федерального агентства по делам молодежи, региональной власти, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, эксперты в сфере семейных отношений и проектной деятельности.

От имени губернатора Псковской области участников «Семейного пикника» поприветствовала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Она отметила, что в области большое количество активных неравнодушных семей, которые любят, поддерживают друг друга и стремятся развиваться. «Вы замечательный пример того, как можно и нужно жить в нашем регионе», — подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Председатель комитета напомнила, что с 2012 года в стране реализуются новые формы поддержки, которые призваны подобрать для молодых граждан интересные направления личностного роста и способы реализации семейных проектов. Так, в 2019 году псковичка Анна Адельгейм вошла в число 9 победителей всероссийского конкурса молодых семей и получила грант в размере 180 тысяч рублей на развитие своего проекта «В риFму». Он уже реализован, итоги подведены, они довольно успешны, отметила Ольга Евстигнеева. Продолжением всероссийского проекта стал областной форум молодых семей. Председатель комитета по социальной защите выразила надежду, что мероприятие станет одним из стимулов для развития проектной деятельности среди молодых семей региона.

Для участников «Семейного пикника» подготовлена насыщенная образовательная программа. Молодые родители общаются с семейными психологами, специалистами по ведению семейного бюджета и развитию финансовой грамотности, а также формированию культуры здоровья и спорта среди молодежи. Семьи сегодня также смогут проконсультироваться по всем видам социальной поддержки, доступной им в рамках оказания региональной и федеральной помощи.

Взрослые и маленькие участники пикника участвуют в творческих и образовательных мастер-классах, а также проводят время на 18 интерактивных площадках. Особое внимание на мероприятии уделено патриотической тематике — сразу несколько блоков посвящены военной истории. Игры и квесты, тренинги безопасности, секции обучения по работе с популярными социальными сетями, а также точки приобщения к астрономии, робототехнике, народному творчеству и спорту будут работать для участников весь день.

Завершится мероприятие вечерним кинотеатром и праздничным концертом.

Организаторами «Семейного пикника» выступили администрация Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, ранее в Псковской области прошел второй региональный форум молодых семей. В этом году к мероприятию приобщились свыше 50 семей, половина из них — многодетные. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что мероприятие оказалось полезным и востребованным, а идеи многих участников уже реализованы. Так, благодаря активности семей Левовых, Тимофеевых, Афанасьевых жители трех районов получат новые спортивные площадки. А по инициативе семьи Андреевых реализуется социальный проект по безопасности детей в интернете.

Теги: #многодетные семьи #семья #Псковская область #пикник
Источник: Псковская Лента Новостей
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