Общество

Профсоюзный актив принял участие в «Семейном пикнике» в Пскове

Профсоюзный актив «Молодежный совет Псковского облсовпрофа» принял активное участие в «Семейном пикнике», который проходил в Пскове сегодня, 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Активисты профсоюза организовали раздачу воздушных шаров и работу ростовых кукол, с которыми можно было сделать фото на память как детям, так и взрослым.

«Семейный пикник» проходил на базе спортивно-туристского комплекса «Раздолье». Это образовательно-просветительская площадка для молодых семей. В течение дня молодые мамы и папы получили знания в области семейных взаимоотношений, узнали о существующих мерах поддержки молодых семей, поговорили с ведущими федеральными и региональными экспертами в области психологии, взаимоотношениях с детьми и семье, а также приняли участие в интерактивных образовательных площадках в сфере искусства, науки, образования, патриотики. Для детей организовали отдельную образовательно-развлекательную программу, направленную на развитие творческого и логического мышления, физической силы и выносливости.

Организаторы платформы – Федеральное агентство по делам молодежи, администрация Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».