Общество

Зараженных коронавирусом жителей Псковской области стали чаще госпитализировать

Зараженных коронавирусом жителей Псковской области стали чаще госпитализировать. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В последние дни выросло число госпитализируемых больных. Загрузка коечного фонда уже 80%», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

За сутки в Псковской области 167 человек выздоровели от COVID-19. За все время пандемии в регионе от болезни избавились 38 595 пациентов. Заразились коронавирусом всего 45 813 человек, из них за сутки — 102 человека.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Псковской области провели 483 886 исследований на COVID-19. Из них за сутки — 1 488.