Зараженных коронавирусом жителей Псковской области стали чаще госпитализировать. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«В последние дни выросло число госпитализируемых больных. Загрузка коечного фонда уже 80%», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.
За сутки в Псковской области 167 человек выздоровели от COVID-19. За все время пандемии в регионе от болезни избавились 38 595 пациентов. Заразились коронавирусом всего 45 813 человек, из них за сутки — 102 человека.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Псковской области провели 483 886 исследований на COVID-19. Из них за сутки — 1 488.