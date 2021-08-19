Более 600 заявок поступило на конкурс «Вкусы России»

620 заявок из 78 регионов страны поступило на второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
От Псковской области в номинации «На всю страну» участвует «Столбушинский сбитень» (ИП В. А. Озеров); в номинации «Гастрономическая находка» - старобуригские вяленые огурцы из Порховского района; в номинации «Кулинарное наследие» - псковские кокоры (ООО «Старые кварталы»); в номинации «Вкус природы» - псковский чай на основе иван-чая от органик-центра «Активное село».
Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» призван создать новые точки роста на сельских территориях, привлечь внимание к достижениям фермеров и помочь в продвижении их продукции, в том числе на зарубежных рынках.
Прием заявок продлится до 1 сентября. Победителей определят в 8 номинациях, которые максимально полно раскроют потенциал уникальных продовольственных брендов в самых разных областях. Как и в прошлом году, свой выбор смогут сделать и россияне: народное голосование пройдет с 20 октября по 7 ноября.