Общество

Псковичи могут поделиться воспоминаниями о защитниках блокадного Ленинграда

Жители Псковской области могут поделиться воспоминаниями о защитниках блокадного Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Акцию по сбору историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти» продлили до 19 сентября.

Акция «Медаль моей памяти» − информационно-просветительский проект, направленный на то, чтобы сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Акция предполагает сбор историй о защитниках города. С помощью базы данных «Медаль "За оборону Ленинграда"» все желающие могут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью.

Акция стартовала 27 января 2021 года при поддержке губернатора Санкт-Петербурга. С момента старта удалось собрать уже более 200 уникальных историй о защитниках Северной столицы, которые ежедневно публикуются на официальной странице проекта в социальной сети «Вконтакте». Опубликовано 6 видеороликов, посвященных теме блокадного Ленинграда. Также запущен цикл просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и захватывающие эпизоды военного времени.

Жители Псковской области могут поделиться воспоминаниями о родных и знакомых, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда», прислав свои истории на электронную почту — medal@spbarchives.ru, либо в личные сообщения в официальную группу «ВКонтакте» — https://vk.com/mymemory_medal. Помимо этого, запущено специальное приложение, с помощью которого также можно поделиться своим рассказом. Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей стене «ВКонтакте».

По итогам акции всю собранную информацию о защитниках блокадного Ленинграда передадут в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех историй.