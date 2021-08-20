Общество

Лишь 2% жителей СЗФО добираются до работы на электросамокатах

Лишь 2% жителей Северо-Западного федерального округа добираются до работы на электросамокатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

38% опрошенных в регионах СЗФО рассказали, что им приходилось добираться до работы на велосипеде, 2% - на электросамокате, остальные опрошенные эти виды транспорта обычно не используют. При этом среди тех, кто не использует самокат или велосипед, чтобы добраться до работы, 31% опрошенных жителей СЗФО указали, что отказались от этих видов транспорта, т. к. опасаются за свою жизнь, у 25% нет условий в офисе, чтобы принять душ после поездки, у 31% работа слишком далеко, чтобы ездить таким образом, для 6% это физически тяжелый процесс, а у 3% в компании это не принято и считается непрестижным.

Велосипед жители СЗФО считают более безопасным транспортом, чем самокат: по шкале от 1 до 5 (где «1» - совсем не опасный, а 5 – «очень опасный») до 2 баллов велосипеду поставили 54% опрошенных, а самокату – только 17%. При этом оценку «очень опасно» велосипеду поставили 4%, а электросамокату – 55%.

Между тем среди тех, кто все-таки пользуется данными видами транспорта 84%, стараются максимально соблюдать правила дорожного движения, еще 16% признались, что делают это лишь частично.

Большинство из тех, кто ездит на работу на велосипеде/самокате, выбирают этот транспорт из-за возможности не тратиться на покупку билетов/бензин (56%), из-за возможности попасть из дома на работу/обратно быстрее, в объезд пробок (60%), а также чтобы развеяться (59%). А 82% любителей такого транспорта уверены, что проезд на велосипеде/электросамокате от дома до работы и обратно положительно влияет на продуктивность труда.

62% жителей СЗФО из тех, что пользуются велосипедом/самокатом, ездят обычно по тротуарам, 17% стараются выбирать велодорожки, если таковые есть, еще 17% двигаются по проезжей части. Обычно до работы респондентам приходится преодолевать до 10 километров. У 50% на это уходит до получаса, еще 23% затрачивают до 1 часа.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: «Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?».