Общество

Карантин по бешенству ввели в Печорах

Карантин по бешенству ввели в Печорах 20 августа. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству установлены:

на территории эпизоотического очага: личного подворья Александра Троицкого в деревне Косыгино Печорского района;

на территории неблагополучного пункта — городского поселения «Печоры» Печорского района.

В связи с этим в Печорах запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Ограничительные мероприятия (карантин) устанавливаются на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилам.