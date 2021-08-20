Общество

В Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России

В муниципальных образованиях Псковской области пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, в областном центре и на центральных улицах некоторых муниципальных образований пройдет акция, в рамках которой волонтеры будут раздавать жителям ленточки в цветах российского триколора.

Большая часть мероприятий, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, переведена в онлайн-режим. Для жителей муниципальных образований будут организованы интерактивные выставки, патриотические акции, концертные онлайн-программы, посвященные празднованию Государственного флага России РФ. В краеведческих музеях пройдут виртуальные экскурсы и уроки, на которых можно узнать историю государственных символов нашей страны. В районных Домах творчества проведут тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Жители Псковской области смогут присоединиться и к целому ряду всероссийских акций. В их числе, например, квиз-игра «Знаю Россию», а также различные тематические флешмобы и челленджи, которые будут проводиться на территории всех субъектов РФ. Например, с 20 по 22 августа пройдет акция «Цвета моей страны». В рамках флешмоба участники выкладывают собственную фотографию в одежде белого, синего, красного цветов с официальными хештегами: #деньфлага, #мойфлаг, #флагроссии, #цветамоейстраны #цветамоейстраны60 и публикуют на собственных странницах социальных сетях.

Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный в 1994 году на основании Указа президента Российской Федерации. Трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, был официально поднят над Белым домом в Москве в августе 1991 года.