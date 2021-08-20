Общество

Борис Елкин: Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин отреагировал на опубликованное в социальных сетях фото криво нанесенной разметки велодорожки на Октябрьском проспекте.

«Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике», - прокомментировал сити-менеджер в своем инстаграм-аккаунте.

Кроме того, Борис Елкин сообщил, что проведенные работы не были согласованы с заказчиком.

«Ночью данная недоработка будет устранена», - пообещал и.п. главы администрации города.

Он также отметил, что в следующем году будет учтено размещение нестационарного объекта относительно велодорожки.