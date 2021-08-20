Общество

Псковским работодателям напомнили о штрафах за нарушение сроков обязательной вакцинации

Организациям и учреждениям Псковской области грозит штраф за нарушение сроков обязательной вакцинации. Об этом псковских работодателей предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении. По прогнозам, конец августа и начало сентября будут сложными, поэтому губернатор напомнил о важности прививки от коронавируса.

«В эти дни истекает срок обязательной вакцинации для педагогов, медиков и социальных работников. В этой части в целом в регионе необходимый показатель перевыполнен, но остаются отдельные учреждения, которые не добились поставленной цели, - отметил Михаил Ведерников и обратил внимание руководителей таких учреждений, что с 25 числа Роспотребнадзор начинает проверки. - Санкции для нарушителей серьезные - штраф до 150 тысяч рублей и отстранение от должности».

В сентябре аналогичные требования, по его словам, будут предъявляться к работникам всех сфер, которых касается постановление №15 главного санитарного врача. Штрафы будут серьезные. В частности, за непредоставление сведений о вакцинации максимальный штраф составляет 300 тысяч рублей, предупредил Михаил Ведерников.

«Пока мы стараемся ограничиваться предупреждениями, но такая политика скоро закончится. Далее за нарушение сроков обязательной вакцинации последует штраф до 500 тысяч рублей на организацию или приостановка деятельности на 90 суток», - пообещал губернатор и рекомендовал работодателям принять правильное решение в пользу здоровья сотрудников.