Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Днем флага

И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днем Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня, 22 августа. Поздравление опубликовано на сайте городской администрации.

«Уважаемые псковичи! Дорогие друзья! Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Государственного флага Российской Федерации! Российский флаг является символом великой истории и славных традиций нашей Родины. Он олицетворяет верность гражданскому долгу и Отечеству, силу и мужество, благородство и честь», - говорится в поздравлении.

Борис Елкин от всей души пожелал псковичам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.