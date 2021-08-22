Общество

Противопожарный рейд прошел в Красногородске

22 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провел профилактический рейд в поселке Красногородск.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в рамках проведенного рейда, до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара, о запрете сжигания сухой растительности на земельных участках, о правилах приготовления пищи на открытом огне (кострах, мангалах).

Мероприятие проведено с учетом ограничений, связанных с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).