Общество

Псковичи стали участниками астронаблюдений на горе Соколихе

Псковичи стали участниками астрономических наблюдений на горе Соколихе в ночь на 22 августа напротив монумента в память о Ледовом побоище в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказал один из организаторов мероприятия, руководитель проектов «Юного техника» в Пскове, астроном-любитель Владимир Колпаков, присутствующим удалось увидеть Юпитер, Сатурн и Луну, а также сделать несколько фотографий. В частности, по его словам, удалось, «держа камеру ZWO ASI178MC в руках и поднеся ее к окуляру», сфотографировать Сатурн с приближением х100.

«Погода немного хулиганила и периодически небо заволакивали тучки, но в целом "посмотрелки" удались! Очень удачно получилось, что было три телескопа, и что мы навели их на разные объекты», - написал Владимир Колпаков.

Он также добавил, что удалось сделать несколько кадров Луны. «К сожалению, что-то пошло не так, и почти 90 кадров с выдержкой по 30 секунд, потраченных на Галактику Андромеды, не дали нормального результата. Придется переснимать в другой раз», - заметил астроном-любитель.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов.