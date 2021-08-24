Общество

В МЧС призвали родителей напомнить детям об опасностях на улице

Главное управление МЧС по Псковской области призвало родителей напомнить детям правила безопасности на улице. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, дорога (проезжая часть) часто становится местом, где возникают экстремальные ситуации.

Так, опасность представляют общественный транспорт, грузовые и легковые автомобили. «А потому, главное – соблюдать правила, написанные специально для пешеходов: переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и только по пешеходным переходам; спешиваться с велосипеда при пересечении проезжей части; обходить автобус сзади; не играть на проезжей части улицы», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, опасно посещать стройплощадки и играть там. В этих местах много тяжелой техники, а ребенка, спрятавшегося среди бетонных блоков или других строительных материалов, не так легко увидеть.

«Незнакомый человек на улице может оказаться хулиганом, готовым обидеть любого, кто слабее его, - продолжили в пресс-службе. - Объясните ребенку, что не следует разговаривать с незнакомцем, а, тем более, куда-то с ним идти. Обрисуйте конкретные ситуации, чем взрослые могут его заинтересовать: угощением; обещанием показать щенков, котят или других домашних животных; предложением посмотреть мультики или поиграть на компьютере; ссылкой на родителей ("меня послала мама", "мама попала в больницу, поедем к ней")».

Еще одна опасность – костер. «Старайтесь ознакомить детей с техникой безопасности. Пусть усвоят хотя бы несколько важнейших правил: не подходить слишком близко к огню – иначе на тело или на одежду может попасть искра; не бросать в костер никаких посторонних предметов, особенно аэрозольных упаковок или бутылок; не разжигать костер бензином», - сказали в ведомстве.

«А еще во дворе растут деревья, на которые так хочется залезть. Необходимо предостеречь ребенка от подобных попыток, чтобы предотвратить падение с высоты. И, наконец, нельзя забывать про крыши и чердаки. На эти места следует наложить табу. Поднимитесь на последний этаж и посмотрите, перекрыт ли у вас выход на чердак. Помните, самое ценное, что может быть у человека — его дети. Безопасность ваших детей в ваших руках!» - добавили в региональном управлении МЧС.