Общество

Николай Козловский рассказал о темпах строительства новой школы в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский ответил на вопрос депутата Великолукской городской Думы Николая Андросовича о ходе строительства новой школы на улице Заслонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Обсуждение состоялось в рамках 47-й сессии городской Думы. Отвечая на вопрос, Николай Козловский напомнил, что в 2019 году губернатор Михаил Ведерников принял решение о строительстве современной школы в Великих Луках.

«В первую очередь это сделано для того, чтобы наши выпускники, которые и сейчас достаточно успешно поступают в самые престижные вузы, были еще более конкурентоспособны в обучении. Тогда, на выходе из университетов, они смогут стать специалистами самого высокого уровня. Именно такие специалисты нужны предприятиям нашего города», — отметил Николай Козловский.

Глава города добавил, что примерно с 2014 года наблюдается тенденция возвращения наиболее талантливой молодежи в город.

«Поэтому строящаяся новая школа в районе Заслонова - это, конечно, очень важный объект. В будущем он позволит динамично развиваться городу Великие Луки», — подчеркнул Николай Козловский.

Сегодня, по разным оценкам, школа готова к сдаче на 82 - 90%.