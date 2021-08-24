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Общество

Николай Козловский рассказал о темпах строительства новой школы в Великих Луках

24.08.2021 18:56|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский ответил на вопрос депутата Великолукской городской Думы Николая Андросовича о ходе строительства новой школы на улице Заслонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Обсуждение состоялось в рамках 47-й сессии городской Думы. Отвечая на вопрос, Николай Козловский напомнил, что в 2019 году губернатор Михаил Ведерников принял решение о строительстве современной школы в Великих Луках.

 

 

 

«В первую очередь это сделано для того, чтобы наши выпускники, которые и сейчас достаточно успешно поступают в самые престижные вузы, были еще более конкурентоспособны в обучении. Тогда, на выходе из университетов, они смогут стать специалистами самого высокого уровня. Именно такие специалисты нужны предприятиям нашего города», — отметил Николай Козловский.

Глава города добавил, что примерно с 2014 года наблюдается тенденция возвращения наиболее талантливой молодежи в город.

«Поэтому строящаяся новая школа в районе Заслонова - это, конечно, очень важный объект. В будущем он позволит динамично развиваться городу Великие Луки», — подчеркнул Николай Козловский.

Сегодня, по разным оценкам, школа готова к сдаче на 82 - 90%.

«К сожалению, из-за пандемии в прошлом году подрядчику не удалось завезти рабочую силу из Белоруссии. По этой причине вышла достаточно большая просрочка по строительству. Кроме того, при закладке фундаментов были обнаружены слабые грунты. Строители были вынуждены производить дополнительные работы, которые также задержали на 1,5 месяца строительство школы. Сегодня темпы неплохие, на объекте работает больше 100 строителей», — ответил на вопрос депутата Николай Козловский и добавил, что сдать школу планируют в этом году.
Теги: #великие луки #школа #глава города
Источник: Псковская Лента Новостей
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