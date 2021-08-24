Общество

Восемь очагов АЧС зарегистрировано в Псковской области

Состоялось внеочередное заседание специальной противоэпизоотической комиссии Псковской области по вопросам противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС). Оно прошло под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой во вторник, 24 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории региона доложила председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина. Она рассказала, что в настоящее время в субъекте зарегистрировано 8 очагов и 4 инфицированных объекта. Все первоочередные противовирусные мероприятия на местах проведены. Завершено купирование очага и в свинокомплексе «Совхоз Шелонский».

Вера Баданина рассказала также о случае обнаружения в Тямшанской волости Псковского района свалки туш зараженных животных. В настоящее время она ликвидирована. Правоохранительными органами проводится расследование.

В ближайшее время очаги АЧС в дикой фауне будут ликвидированы в Дновском, Дедовичском, Бежаницком и Порховском районах, отметила председатель комитета и проинформировала о реализации на территории региона комплекса мер по прекращению действия африканской чумы свиней в эпизоотических очагах. Так, проводится государственный мониторинг свиноводческих комплексов и личных подсобных хозяйств. Отрабатываются все обращения граждан в части обнаружения туш свиней или кабанов. Специалистами Комитета осуществляется и производственный контроль. Кроме того, проводится информационная работа с населением.

В продолжение совещания предварительные итоги работы по обеспечению снижения численности дикого кабана в регионе озвучил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он, в частности, рассказал о добыче 1,4 тыс особей дикого кабана с начала апреля текущего года. И сегодня уже в ряде муниципалитетов показатель его численности соответствует допустимому и составляет 0,25 особей на гектар. Средний показатель по региону сейчас равен 0,21 особь на гектар, отметил Виктор Мусатов.

В рамках заседания представители Россельхознадзора и управления МВД рассказали о мероприятиях по предотвращению распространения АЧС в регионе, которые проводятся силами ведомств. Были также рассмотрены вопросы перевода свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности.

По итогам обсуждения вице-губернатор дала руководству профильных органов исполнительной власти ряд поручений. В частности, они касаются усиления контроля за личными подсобными хозяйствами и сокращения в них численности свиней, а также увеличения количества исследуемых добытых особей охотничьими хозяйствами. Кроме того, по поручению Нинель Салагаевой в области будут созданы буферные зоны — вокруг крупных свиноводческих ферм протяженностью 5 км, вдоль границ области 10 км.