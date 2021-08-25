Общество

Учительница пожаловалась Путину на образ педагога в юмористическом шоу «Наша Russia»

Ярославская учительница Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ педагога в юмористическом шоу «Наша Russia». Она обратилась к главе государства во время встречи Путина с учителями и учениками в формате видеоконференции. Об этом сообщает РБК.

Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Жанна Торохова (на экране в центре)

Педагог в ходе беседы выступила за «правильное освещение» работы учителей в СМИ и позитивные образы учителя в кино и литературе. «Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», — сказала президенту Торхова.

По ее словам, правильный образ педагога был в советских фильмах — «Доживем до понедельника» (1968) и «Большая перемена» (1973).

Путин поддержал позицию Торховой и сообщил, что уже не раз обсуждал эту тему. По его словам, Россия нуждается в создании образа учителя как человека, от которого зависит будущее страны. «Безусловно, будем это делать», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, по мнению Путина, правильных фильмов недостаточно и государство должно финансировать продвижение позитивного образа учителя в социальных сетях и интернете в целом. «Нужны соответствующие программы. Сейчас все коммерциализировано, поэтому государство должно выделять на это деньги, заказы соответствующие делать», — добавил президент.

Учительница Снежана Денисовна — вымышленный персонаж в шоу «Наша Russia», в котором роль педагога играл юморист Сергей Светлаков. Образ персонажа построен на шантаже и мошенничестве женщины, которая обманывает родителей своих учеников. «Наша Russia» выходила с 2006 по 2011 год на телеканале ТНТ, после этого в эфире стали транслировать повторы выпусков.