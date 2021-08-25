Общество

Снижение заболеваемости COVID-19 может смениться ростом в начале осени – губернатор

Снижение заболеваемости коронавирусом может смениться ростом в начале осени. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

25 августа в регионе выявили 95 новых случаев заражения COVID-19 (всего – 46 519). «Наконец-то в статистике начали появляться двузначные цифры в строке заболеваемости. Тем не менее в начале осени снижение может снова смениться ростом», - отметил глава региона.

За сутки в Псковской области избавились от коронавирусной инфекции 203 пациента (всего – 39 892), умерли 5 (всего – 660). Провели 1 440 тестов на коронавирус (всего – 492 402).