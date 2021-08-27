Общество

Аналитики назвали пять самых популярных у псковичей кинопремьер

Около ста отечественных фильмов вышло в прокат с начала года. Аналитики компании МегаФон ко дню российского кино вычислили, какие из этих фильмов зрители полюбили больше всего. Так, вторая часть комедии «Последний богатырь. Корень зла»*, по данным собственного сервиса МегаФон ТВ, стала самой популярной картиной у псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В рейтинг новинок отечественного кинематографа, составленный аналитиками, также вошли семейные фильмы «Родные»* и «Пара из будущего»*. Замыкают топ-5 боевик о российских бойцах в Центральноафриканской Республике «Турист» и короткометражка «Сексоголики»*.

Любимым жанром у жителей региона стали комедии: на долю такого развлекательного контента приходится порядка 40% от общего числа просмотров. Следом за ними идут драмы (25%). Также аналитики отметили, что несмотря на то, что топ возглавляют российские фильмы, в целом псковичи предпочитают зарубежные ленты – их смотрят почти 80% пользователей сервиса.

При этом с сериалами наблюдается обратная ситуация. Здесь напротив, жители области отдают предпочтение отечественным многосерийным картинам – на их долю приходится около 60% от общего числа просмотров. Среди новинок самыми популярными стали «Happy End»**, «Совершенно летние»** и «Непосредственно Каха. Женитьба»*.

*доступно в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv.