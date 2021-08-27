Общество

Федеральные льготники могут получать социальную выплату в натуральном виде

Жители региона, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут выбрать форму получения набора социальных услуг: в натуральном виде или деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Предпочтительный для себя вариант каждый вправе определить самостоятельно. Чтобы решить, каким способом получать НСУ остается чуть меньше двух месяцев – до 1 октября, подчеркнули в пресс-службе.

Натуральная форма предполагает получение непосредственно услуг, а денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. В настоящее время стоимость набора составляет 1211,66 рубля в месяц. В соцпакет входят:

933,25 рубля – лекарственные препараты и медицинские изделия по назначению врача;

144,37 рубля – санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;

134,04 рубля – проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной или двух его частей. При этом следует учитывать, что иногда соцпакет выгоднее получать именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда требуются дорогостоящие лекарства.

«Если выбор был сделан в предыдущие годы, и гражданин менять его не планирует, то нет необходимости обращаться с заявлением в Пенсионный фонд. Если же есть намерение поменять один вариант на другой, то нужно подать соответствующее заявление до 1 октября и с нового года услуга будет предоставляться в той форме, которая указана в заявлении. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг, в клиентской службе ПФР или МФЦ», - напомнили в ПФР.

При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически», за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах. К федеральным льготникам относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды.

Более 66 тысяч жителей Псковской области являются федеральными льготниками, добавили в ПФР.