Более 25 тысяч детей пойдут в школу в Пскове 1 сентября

26 тысяч детей пойдут в школу в Пскове 1 сентября. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила глава города Пскова Елена Полонская.
По словам Елены Полонской, на сегодняшний день в городе работает 27 общеобразовательных учреждений, 57 дошкольных и шесть учреждений дополнительного образования.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из муниципального бюджета было выделено порядка 20 миллионов рублей на материально-техническую базу и порядка 11 миллионов на антитеррористическую защиту.
Глава города подчеркнула, что антитеррористической защищенности образовательных учреждений в этом году уделили большое внимание — все школы теперь оборудованы тревожной кнопкой вызова Росгвардии, продолжается работа по установке ограждений. Так, новые ограждения появились, в частности, на территории школ №26 и №21.