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Общество

Псковские школьники могут побороться за путевку на эксклюзивную эко-смену в «Орленке»

27.08.2021 19:47|ПсковКомментариев: 0

Школьники Псковской области могут проявить таланты, знания в области охраны природы и побороться за возможность посетить эксклюзивную эко-смену во Всероссийском детском центре «Орленок», который является одним из ключевых партнеров премии Федеральной службы Росприроднадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Пока на международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», учрежденную Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, из Псковской области поступило только две работы.

Прием заявок на участие в премии продлится до 1 октября. В жюри конкурса, которое возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, вошли Николай Дроздов, Никас Сафронов, Дмитрий Дибров, Алексей Венедиктов, Маргарита Симоньян.

Призеров определят в 13 номинациях. Организаторы отмечают, что подать заявку не сложно. На официальном сайте премии необходимо выбрать номинацию, заполнить заявку, предоставить фото- или видео-визитки (не более 30 секунд) с рассказом о себе (команде, отряде), своей работе в виде прикрепленного к заявке файла или ссылки на видео на усмотрение участника.

Премия Росприроднадзора «Экология - дело каждого» учреждена весной 2021 года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, поощрения волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды. На сегодняшний день для участия в проекте Росприроднадзора прислано более 3000 работ из 16 стран мира.

Теги: #конкурс #экология #росприроднадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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