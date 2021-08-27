Общество

Уровень общей безработицы сократился в Псковской области

Уровень общей безработицы в Псковской области во II квартале 2021 года составил 4,5%, в том числе в городской местности – 3,3%, в сельской местности – 8,6%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года уровень общей безработицы сократился на 2,1 процентного пункта.

Инфографика: Псковстат

По данным обследования рабочей силы во II квартале 2021 года в Псковской области численность рабочей силы (занятые и безработные) составила 321,9 тыс. человек, или 61% от общей численности населения области в возрасте 15 лет и старше. В их числе 307,3 тыс. человек были заняты в экономике и 14,6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

Среди безработных 35,8% оставили прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией предприятия, 26% – по собственному желанию. Каждый третий безработный – женщина, отметили в Псковстате. В общей численности безработных 14,1% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности.

В состоянии застойной безработицы (год и более) находился каждый четвертый безработный. По данным обследования рабочей силы среднее время поиска работы составило 7,4 месяца. В качестве способа поиска работы 14,3% безработных использовали обращение в органы службы занятости, 81,3% – обращение к друзьям, родственникам и знакомым.