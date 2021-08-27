Общество

Пелагея выступила на концерте в честь 1000-летия Усвят

Известная российская певица в сопровождении группы «Пелагея» выступила в субботу, 28 августа, на концерте в честь 1000-летия Усвят, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здравствуйте, дорогие мои усвятичи. Наша с вами встреча должна была состояться еще раньше. Я очень рада, что, несмотря ни на что, она не отменилась, а только перенеслась. Надеюсь познакомиться с вами сегодня поближе», - обратилась певица к жителям поселка.

Она начала выступление с песни Ольги Сергеевой «Пташечка».

«Ольга Сергеева стала для меня главным учителем в плане вокала. Когда я впервые услышала ее пение, для меня это было чем-то вроде гипноза. Очень хочется, чтобы наша страна знала о своих героях, поэтому во всех городах, где мы выступаем, рассказываем об удивительной бабушке из Усвят», - рассказала Пелагея.

Она назвала песни Ольги Сергеевой культурным кодом россиян и добавила, что завидует жителя Усвят, которые каждый день могут наблюдать вокруг себя красоты псковской природы.