Общество

В Псковской области прошел международный этнокультурный фестиваль народа сето

В Псковской области прошел 14-й Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Мероприятие по традиции состоялось в день Успения Пресвятой Богородицы в музее-усадьбе в деревне Сигово.

В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, фестиваль снова прошел с ограничениями. Атмосфера семейной встречи была воссоздана с помощью онлайн-трансляции и прямого включения из Эстонии. Выступления творческих коллективов параллельно организовали сразу на двух площадках — в деревне Сигово и в Эстонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фестивальная площадка объединила не только сето, но и представителей других малых народов. В этом году «Сетомаа» посетили гости из Удмуртии — вокальный ансамбль «Тигирмен кенакъëс», представители народов ижора и водь — Фолькгруппа «TALOMERLIT» общества ингерманландских финнов из Ленинградской области. А также перед гостями фестиваля выступили этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и ансамбль «Сказ».

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» — это уникальное мероприятие, где можно познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения.