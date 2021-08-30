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В Псковской области коронавирус диагностировали еще у 88 человек

В Псковской области коронавирус диагностировали еще у 88 человек

Общество

В Псковской области коронавирус диагностировали еще у 88 человек

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88 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 46 894, сообщил губернатор Михаил Ведерников. «За неделю снижение динамики заболеваемости составило 5%. Тенденция хорошая, но расслабляться не стоит — рисков осенью достаточно много», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте. За весь период наблюдений в Псковской области провели 497 350 исследований на коронавирус, за сутки выполнили 869 тестов. Выздоровели 40 195 человек, в том числе за минувшие сутки 78, умерли 675 пациентов.