В Псковской области коронавирус диагностировали еще у 88 человек

88 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 46 894, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«За неделю снижение динамики заболеваемости составило 5%. Тенденция хорошая, но расслабляться не стоит — рисков осенью достаточно много», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
За весь период наблюдений в Псковской области провели 497 350 исследований на коронавирус, за сутки выполнили 869 тестов.
Выздоровели 40 195 человек, в том числе за минувшие сутки 78, умерли 675 пациентов.