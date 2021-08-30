Общество

Подрядчика оштрафуют за срыв срока сдачи сквера на площади Ленина

Подрядчика оштрафуют за срыв срока сдачи сквера на площади Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Работы по контракту должны были завершиться еще 31 июля. Ориентировочный срок, который рассматривается сейчас – середина сентября.

«Все работы, которые подрядчик обещал выполнить своими силами до 31 августа, выполнены в полном объеме, однако в связи с задержкой поставок малых архитектурных форм сдача объекта затягивается. В связи со срывом сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции», – отметила заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

В сквере на данный момент закончили монтаж закладных деталей под освещение, установили новый бортовой камень, уложили плитку и высадили саженцы. Также на площади Ленина разместили часть малых архитектурных форм, а в ближайшее время смонтируют опоры для освещения.

Напомним, что данная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройРегион».