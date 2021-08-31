Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо скончались

Еще четыре человека умерли за сутки в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
По состоянию на утро 31 августа общее число жертв коронавируса в псковском регионе увеличилось до 681 человека.
На данный момент в регионе провели 498 320 исследований на коронавирус (970 за сутки). Всего подтвердились 46 983 случая заражения коронавирусом (+89), выздоровели 40 213 человек (+18).
Статистика по районам:
- Псков – 16506
- Великие Луки – 7606
- Бежаницкий район – 493
- Великолукский район – 1123
- Гдовский район – 766
- Дедовичский район – 1074
- Дновский район – 375
- Красногородский район – 418
- Куньинский район – 441
- Локнянский район - 330
- Невельский район – 1820
- Новоржевский район – 662
- Новосокольнический район – 1234
- Опочецкий район – 1235
- Островский район – 2186
- Палкинский район – 489
- Печорский район – 839
- Плюсский район – 811
- Порховский район – 1421
- Псковский район – 3856
- Пустошкинский район – 468
- Пушкиногорский район - 572
- Пыталовский район – 560
- Себежский район – 779
- Стругокрасненский район – 569
- Усвятский район – 304
- Иногородние – 46.