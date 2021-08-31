Общество

Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо скончались

Еще четыре человека умерли за сутки в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на утро 31 августа общее число жертв коронавируса в псковском регионе увеличилось до 681 человека.

На данный момент в регионе провели 498 320 исследований на коронавирус (970 за сутки). Всего подтвердились 46 983 случая заражения коронавирусом (+89), выздоровели 40 213 человек (+18).

Статистика по районам: