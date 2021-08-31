Общество

В России стартовала прививочная кампания против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», - цитирует Попову ТАСС.

Она подчеркнула, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости гриппом в стране пока стабильная, но уже регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2. По ее словам, это «не самый лучший прогностический признак».

Попова также отметила, что с 1996 года, когда впервые началась вакцинация против гриппа, заболеваемость им в России снизилась почти в 200 раз.

В этом году, как и в прошлом, Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. Как ранее сообщала пресс-служба Минздрава РФ привить от гриппа в России планируется более 87 млн человек.

Весь объем вакцин для этого в текущем эпидемическом сезоне уже произведен, 70% уже отгружены в регионы России, сообщила Попова. «На сегодняшний день общий объем вакцин уже произведен, и 70% от всего этого объема уже поступило во все субъекты Российской Федерации. Привиться можно будет практически во всех медицинских учреждениях», - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что сейчас крайне важно сделать прививку от гриппа, поскольку научные данные говорят о том, что при попадании гриппа и коронавируса в организм одного человека, особенно с ослабленным иммунитетом, негативное влияние вирусов суммируется.