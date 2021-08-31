Общество

Пограничное управление проводит в Псковской области набор на контрактную службу

Проводится набор граждан на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Служба по контракту гарантирует социальную защищенность, карьерный рост, профессиональное совершенствования и достойную зарплату (от 36 тысяч рублей). Размер денежного довольствия будет увеличиваться с выслугой лет, в зависимости от классной квалификации и результатов выполнения своих обязанностей.

Сотрудником пограничных органов может стать гражданин России, не имеющий гражданства иностранного государства. Предпочтение отдается физически развитым мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим здоровьем и образованием не ниже среднего общего.

Кроме того, военнослужащие получают ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток, бесплатное медобеспечение, страхование жизни и здоровья, предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих и многое другое.

Обращаться можно по следующим адресам и телефонам: город Псков, улица Инженерная, 113; телефоны: 8(8112)69-82-25, 69-82-28; Псковская область, город Гдов, улица Ленинградская, 9; телефон 8(81131)2-13-31; Псковская область, город Печоры, улица Приозерная, 1; телефон 8(81148)2-17-95; Псковская область, Пыталовский район, деревня Шелино, 55

телефон 8 (81147) 2-17-49; Псковская область, город Себеж, переулок Почтовый, 4Е, телефоны 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97; Псковская область, город Невель, улица Ленкоммуны, 28Б, телефон 8(81151)2-14-62.