Общество

90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

90 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 47 250, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Снижение динамики заболеваемости позволило оптимизировать коечный фонд — сейчас он составляет 530 мест. Загрузка — менее 80%», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период в Псковской области выздоровели 40 602 человека (+201 за сутки), умерли 685 пациентов.

В регионе провели 502 662 исследования на COVID-19, в том числе за минувшие сутки сделали 1462 теста.