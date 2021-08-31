Общество

Подарки от профсоюзных активистов получили сотрудники псковской инфекционки

Сегодня, 3 сентября, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем регионального отделения Союза женщин России Натальей Никифоровой вручили медицинским работникам областной инфекционной больницы броши, изготовленные на мастер-классе руками профсоюзных активистов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Надеюсь, этот небольшой, но очень душевный подарок от профсоюзных коллег привнесет немного тепла в повседневность наших медиков, которым сегодня очень тяжело. Только благодаря медикам удается сдержать натиск пандемии в Псковской области и им сейчас, как никогда, нужна наша помощь и всесторонняя поддержка», – отметил Игорь Иванов.

Добавим, прошедший мастер-класс прошел в рамках общественного договора псковских профсоюзов и СЖР.