Общество

Самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом достигнут в Псковской области

84 случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Псковской области за сутки. Это самый низкий показатель новых случаев с середины июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Общее количество заболевших составило 47 421 человек.

Вылечился от COVID-19 за прошедший день 261 житель Псковской области. Общее число выздоровевших составило 41 119 человек.

Как сообщалось ранее, за прошедший день от коронавируса умерли 2 человека. Всего за время пандемии скончались 692 человека.