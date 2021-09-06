Общество

Начальник Псковской таможни провел рабочую встречу с представителями перевозчиков

Начальник Псковской таможни Игорь Ерошин провел встречу с членами Ассоциации международных автомобильных перевозчиков филиала по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На встрече обсудили проблемные вопросы, возникающие у перевозчиков при перемещении товаров и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска региона деятельности таможни.

Начальник отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля Ольга Цоглина подробно рассказала о практике применения таможенной процедуры таможенного транзита, о применении на постах технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска электронных транзитных деклараций. Она также назвала ошибки при формировании документов на товар, которые влияют на таможенные операции.

Ольга Цоглина отметила, что чаще всего допускают ошибки при заполнении электронной транзитной декларации (ЭТД) в 6, 31, 18, 50 и других графах.

На встрече прозвучали различные предложения, как со стороны перевозчиков, так и со стороны руководства таможни.

Начальник таможни Игорь Ерошин подчеркнул, что соблюдение таможенного законодательства со стороны всех перевозчиков является обязательным. При любых нарушениях таможня всегда, действуя в рамках таможенного законодательства, будет привлекать к ответственности, сказал он.