Общество

Скончался известный художник-постановщик Борис Краснов

На 60-м году жизни скончался известный художник-постановщик, дизайнер Борис Краснов. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Фото: «Московский Комсомолец»

Краснов скончался в ночь на 7 сентября в Москве. Причиной смерти стало тяжелое заболевание. Как стало известно «МК», 60-летний почетный член Академии художеств умер в центре паллиативной помощи около 1 часа ночи. До этого художник-постановщик перенес сильный инсульт. В последнее время был прикован к кровати из-за паралича и поражения.

Краснов в 2000 году был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца. Его здоровье сильно ухудшилось после уголовного дела — Краснова подозревали в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок.