Сбор клюквы разрешили в Полистовском заповеднике

Сбор клюквы с 15 сентября по 1 декабря официально разрешили на выделенных участках в Полистовском заповеднике. Об этом руководство заповедника сообщило в социальной сети.
Фото: Полистовский заповедник.
Так, в Локнянском районе разрешен сбор ягод в трех местах: урочище Болтухино, урочище Усадьба и урочище Язвы. При этом в Бежаницком районе разрешенных мест для сбора клюквы нет.
Руководство Полистовского заповедника призывает не забывать правила бережного природопользования:
Госинспекторы Полистовского заповедника регулярно проводят охранные рейды, для патрулирования используются средства фото- и видеофиксации. По территории охранной зоны и границ заповедника установлены пограничные аншлаги.
В обязанности оперативных групп входит проверка документов на право пребывания на территории заповедника и его охранной зоны, задержание нарушителей особо охраняемой природной территории, досмотр транспортных средств, личных вещей, изъятие продукции и орудий незаконного природопользования.