Общество

Сбор клюквы разрешили в Полистовском заповеднике

Сбор клюквы с 15 сентября по 1 декабря официально разрешили на выделенных участках в Полистовском заповеднике. Об этом руководство заповедника сообщило в социальной сети.

Фото: Полистовский заповедник.

Так, в Локнянском районе разрешен сбор ягод в трех местах: урочище Болтухино, урочище Усадьба и урочище Язвы. При этом в Бежаницком районе разрешенных мест для сбора клюквы нет.

Руководство Полистовского заповедника призывает не забывать правила бережного природопользования:

Сбор клюквы и нахождение на территории заповедника без специального разрешения и без сопровождения сотрудника запрещены. За нарушение природоохранного режима на виновного будет составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ, а также придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Можно собирать до 15 кг ягод на человека без использования комбайнов и других приспособлений, травмирующих растительный покров.

Госинспекторы Полистовского заповедника регулярно проводят охранные рейды, для патрулирования используются средства фото- и видеофиксации. По территории охранной зоны и границ заповедника установлены пограничные аншлаги.

В обязанности оперативных групп входит проверка документов на право пребывания на территории заповедника и его охранной зоны, задержание нарушителей особо охраняемой природной территории, досмотр транспортных средств, личных вещей, изъятие продукции и орудий незаконного природопользования.