Общество

Более тысячи псковичей распорядились материнским капиталом через банки

Более тысячи жителей Псковской области распорядились средствами материнского капитала через банки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

«Процедуру распоряжения материнским капиталом упростили для псковских семей, оформляющих кредит на улучшение жилищных условий. При оформлении кредита на приобретение жилья, владельцы сертификатов на МСК сразу из банка могут подать заявление в Пенсионный фонд на погашение этого кредита или на уплату первоначального взноса за счет средств материнского капитала. То есть, посещать ПФР с таким заявлением им уже не нужно», - пояснили в Пенсионном фонде.

В частности, процедура распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств упрощена для клиентов 9 российских банков. С этими кредитными организациями региональное Отделение ПФР заключило соглашение об информационном взаимодействии.

На сегодняшний день в псковском регионе такой возможностью уже воспользовались 1013 владельцев сертификатов на материнский капитал.