Общество

Псковичи почтили память защитников города от войск Стефана Батория

Память защитников города во время осады войсками Стефана Батория почтили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото: пресс-служба ОМСУ

Мероприятие прошло 8 сентября. Оно посвящено 440-летию штурма Пскова 8 сентября 1581 года войсками польского короля Стефана Батория и памяти героической обороны псковичей под предводительством Василия Шуйского.

Жители Пскова почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в память 300-летия героической обороны Пскова от войска польского короля Стефана Батория.